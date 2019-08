Ostry komentarz eksperta o Kukizie. „Antysystemowiec mianowany przez system”

Paweł Kukiz nie był osobą do końca obcą znanym politykom Platformy Obywatelskiej. Można się więc zastanowić, czy nie został po prostu mianowany antysystemowcem przez część środowisk, które działały w obrębie samego systemu – mówi w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl, prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert nie ma wątpliwości, że obecnie, nic nie jest w stanie zaskoczyć polskiego wyborczy. Wspólne listy PSL i Kukiz’15 pokazują dobitnie, że trzeba być odpornym na wszelkie, nawet irracjonalne współprace.

– Jeśli ktoś śledził polską scenę polityczną, a zwłaszcza jeśli pamięta lata 90., nic nie jest w stanie go zaskoczyć. Ale rzeczywiście chyba nie da się wymyślić bardziej egzotycznej koalicji niż Kukiz i PSL. Formacje te dzieli wszystko. Łączy jedynie to, że bieg wydarzeń na chwilę funkcjonalnie umieścił PSL i Kukiza w centrum pomiędzy walczącymi ze sobą obozami PO i PiS. Ale to jedyne, co Kukiza i Ludowców łączyło – mówił.

– Dodatkowym smaczkiem tej całej historii jest fakt, że z PSL związali się też ludzie kojarzeni z Donaldem Tuskiem. I skoro jest tam pan Protasiewicz, to robi się już bardzo antysystemowo. A mówiąc poważnie, mam pewną satysfakcję – dodał Chwedoruk.

Politolog zauważył również, że pojawienie się Pawła Kukiza na scenie politycznej mogło nie być przypadkowe. Jego zdaniem wszedł on do Sejmu z postulatami Platformy Obywatelskiej, których ta, nie mogła już głosić po 8 latach rządzenia.

– Można się więc zastanowić, czy nie został po prostu mianowany antysystemowcem przez część środowisk, które działały w obrębie samego systemu. W tym sensie absolutnie nie jestem zaskoczony. I myślę, że ten koniec – nie wiem, czy kariery politycznej, ale na pewno jej etapu – nie stanowi jakiejś niespodzianki. Osobiście dużo bardziej byłbym zaskoczony oglądając Pawła Kukiza na listach Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił wykładowca UW.

Źródło: DoRzeczy.pl / NCzas.com