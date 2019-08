Prokurator żąda kary 40 lat więzienia dla kobiety za zabicie nienarodzonego dziecka

Wygląda na to, że lewica będzie miała swoją nową „męczennicę”. Prokuratura zażądała kary 40 lat więzienia dla dzieciobójczyni w Salwadorze, która okazała się aborcyjną recydywistką. Wyrok zapadnia w poniedziałek, ale już teraz lobby proaborcyjne organizuje manifestacje.

Prawo w Salwadorze chroni życie od poczęcia. Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od dwóch do ośmiu lat za zbicie nienarodzonego dziecka, sędziowie mogą też podciągnąć taki czyn pod kategorię zbrodni.

21-letnia Evelyn Hernandez ma ładną buzię i doskonale nadaje się na „męczennicę” ruchów proaborcyjnych. Media publikują chętnie jej zdjęcia, ale może warto zamiast niej opublikować foto wyabortowanego dziecka?

Hernandez tłumaczyła się, że doszło tylko do poronienia. W rzeczywistości jest aborcyjną recydywistką. Jej pierwszy proces odbył się w lipcu 2017 r. i została skazana wówczas na 30 lat więzienia. Wyrok został zakwestionowany w lutym tego roku przez Sąd Najwyższy. Zarzut zbrodni z premedytacją zmieniono jej obecnie na mord częściowo nieumyślny.

Prokuratura żąda jednak surowej kary, także ze względu na medialny charakter tego procesu, który lewackie środowiska wykorzystują do proaborcyjnej propagandy. Przed sądem odbyła się manifestacja (około 50 osób) pod hasłem „Wolność dla Evelyn!”.

A teenage rape victim in El Salvador was sentenced to 30 years in prison for having a stillbirth, under the country's strict abortion laws.

Evelyn Hernandez was released in February after 3 years in jail.

Her retrial resumes today. pic.twitter.com/NQEhzx6RcU

— AJ+ (@ajplus) August 15, 2019