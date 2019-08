Putin gotowy do rozszerzenia wojny z Ukrainą?! Rosjanie wjeżdżają z ciężkim sprzętem do Donbasu

To już jest pewne i potwierdzają to międzynarodowi obserwatorzy OBWE. Rosja kolejny raz rozpoczęła dostarczanie na teren Donbasu ciężkiego sprzętu wojskowego. Czy Władimir Putin przygotowuje się do kolejnego uderzenia na Ukrainę?

Jak dowiadujemy się z przekazu w ukraińskich mediach, inspektorzy OBWE, dzięki monitoringowi przeprowadzonemu za pomocą dronów, stwierdzili na obszarach niekontrolowanych przez Ukrainę obecność uzbrojenia, które nie tylko nie zostało, wbrew uzgodnieniom, wycofane, ale także napływ kolejnych jednostek ogniowych.

Chodzi o haubice, działa przeciwpancerne, wyrzutnie rakietowe Grad i czołgi.

Obserwatorzy, którzy obecni są na tych terenach od wielu miesięcy przedstawiają bardzo konkretne raporty, w których przeczytać możemy dokładne położenie sprzętu oraz przede wszystkim jego ilość. Okazuje się, że od blisko tygodnia, codziennie dostarczany jest nowy sprzęt wojskowy.

Od 11 do 14 sierpnia w okolicach Doniecka pojawiło się między innymi 5 czołgów, kilkanaście haubic kalibru 122 mm oraz 4 wyrzutnie rakietowe Grad.

Jak dotąd władze w Moskwie w żaden sposób nie skomentowały doniesień inspektorów OBWE. Również rosyjskie media milczą na temat raportów.

Eksperci nie mają wątpliwości, że Władimir Putin rozpoczął właśnie grę z nowo wybranym parlamentem pod przewodnictwem partii Sługa Narodu, Wołodymyra Zełenskiego. Część politologów twierdzi, że transport sprzętu ma wymusić na ukraińskich politykach zgodę na dostarczanie wody na teren anektowanego Krymu.

