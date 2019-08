Szok! Feministka i była działaczka partii Razem składa wniosek ws. demoralizacji i seksualizacji dzieci. Chodzi o festiwal transmitowany w TVP

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, była działaczka partii Razem Adriana Zandberga, za pośrednictwem Twittera poinformowała, że złożyła do Instytutu Ordo Iuris wniosek o podjęcie interwencji prawnej wobec TVP i Jacka Kurskiego ws. demoralizacji i seksualizacji dzieci.

Chodzi o transmitowany przez TVP Festiwal Muzyki Tanecznej w Kielcach. „Jeden z uczestników Festiwalu, wokalista zespołu „Weekend” (Radosław Liszewski), w trakcie wykonywania utworu „Jesteś zarąbista” (tytuł zmieniony na potrzeby festiwalu, oryginalny „Jesteś zajebista”) zszedł ze sceny, skierował się w stronę widowni, a następnie siedząc obok kilkuletniej dziewczynki, patrząc jej w oczy, śpiewał następujący fragment: „Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się. Obiektem pożądania właśnie stałaś się” – czytamy w piśmie skierowanym do Ordo Iuris.

– To był przypadek, po prostu podszedłem do ludzi, dziewczynka była wystraszona, chciałem, żeby się uśmiechnęła. Bez przesady, równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne. Fajnie było w tych Kielcach, fajna energia, prawie miesiąc temu były wyprzedane bilety. Moc i energia! – tłumaczył zaistniałą sytuację wokalista zespołu „Weekend”.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skargę w tej sprawie skierowała także do Rzecznika Praw Dziecka. Zażądała również jasnego stanowiska w tej sprawie od TVP i Jacka Kurskiego.

Fundacja @OrdoIuris deklaruje, że działa na rzecz ochrony dzieci przed demoralizacją. Dlatego złożyłam dziś wniosek o podjęcie przez Fundację interwencji prawnej wobec @TVP i prezesa @KurskiPL ws. demoralizacji i seksualizacji dzieci podczas Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach. pic.twitter.com/Qxjvobcs0I — A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) August 14, 2019

Źródła: Twitter/wprost.pl