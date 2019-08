To będzie sensacja! Była żona zdradzi intymne tajemnice Kamila Durczoka. Dostaje bardzo intratne propozycje

Jeśli faktycznie by do tego doszło, to wstrząsnęłoby to opinią publiczną w Polsce. Jak twierdzą dziennikarze „Super Expressu”, była żona Kamila Durczoka namawiana jest do ujawnienia tajemnic dotyczących małżeństwa z byłym prezenterem TVN. Marianna Dufek ma być wręcz zasypywana ofertami napisania książki.

Jak można się domyślać, wszystko to w związku z ostatnim pijackim rajdem Durczoka, po którym to dziennikarz stał się negatywną gwiazdą mediów w całej Polsce. Jak można się domyślać, Dufek wie najwięcej o Kamilu Durczoku i zna tajemnice, których on nie chciałby ujawniać.

Kobieta przez długi czas żyła w związku z mężczyzną, który podejrzewany był o romanse w pracy. Przypomnieć można chociażby krótki „flirt” z 29-letnią Julią Oleś.

Żona była jednak nieugięta i twierdziła, że medialne publikacje to tylko plotki. Co dla wielu szokujące, Marianna, która przez dwa lata wspierała go po aferze związanej z publikacjami „Wprost” o mobbingu postanowiła. Dopiero, gdy okazało się, że oskarżenia są prawdziwe, zdecydowała się na wniesienie sprawy o rozwód.

Marianna dostaje propozycje napisania książki. Teraz musiała odmówić, choć kwoty były niebotycznie wysokie. Jeszcze przez trzy lata nie może nawet słowem odezwać się na temat Kamila – ujawnia przyjaciel byłych małżonków w rozmowie z SE.

Źródło: SE.pl / NCzas.com