Totalny odlot Pawła Kukiza. Dawny antysystemowiec bredzi w czasie wywiadu u „Atora” [VIDEO]

Paweł Kukiz, który postanowił połączyć siły z PSL, z którego list wystartuje coraz bardziej się pogrąża. Próbując wytłumaczyć mariaż dawnego antysystemowca z najbardziej antysystemową partią w Polsce opowiada kompletne głupoty.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Kukiz’15 zdobył niespełna 4 procent głosów i wyraźnie przegrał z innym ugrupowaniem antysytemu – Konfederacją KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Przed kampanią do Sejmu Kukiz zrezygnował z samodzielnego startu i postanowił poszukać koalicjanta.

Nie powiodły się rozmowy z Konfederacją, która zgodziła się na wszystkie pierwotne warunki Kukiz’15. W związku z tym doszło do nietypowego mariażu. Resztki posłów Kukiz’15 wystartują z list PSL – ich kształt mamy poznać już dziś (w sobotę – red.).

Od tego czasu posłowie Kukiz’15 prześcigają się w bzdurnych tłumaczeniach połączenia z najbardziej systemową partią w Polsce, którą Paweł Kukiz nazywał ZSL-em i mówił, iż funkcjonuje ona niemal na zasadach mafijnych.

Jak teraz Kukiz tłumaczy swoją decyzję? Te słowa stały się najnowszym hitem Internetu. – Moja żona, jak się dowiedziała o tej decyzji, mówi jak to Paweł, przecież Ty wjechałeś w 2015 roku na białym koniu w stalowym mundurze ułana, żeby poderżnąć gardło systemowi – zaczął Kukiz.

– Ja mówię: warunki na wojnie się zmieniły w taki sposób, że koń tak osłabł, że już musiałem go dorżnąć, zjeść bo sam umarłbym z głodu, następnie przebrać się w jego skórę i próbować wejść do pałacu pod przykryciem konia i poderżnąć gardło dyktatorowi – zdradził dawny antysystemowiec.

Można się jedynie zastanawiać, kto w tym przypadku jest dyktatorem i dlaczego to jemu, a nie systemowi chce teraz poderżnąć gardło Paweł Kukiz. Ciekawe też co o tym „chytrym” planie Pawła Kukiza sądzi Władysław Kosiniak-Kamysz?

To jest wg mnie prawdziwy hit!! Nowy pomysł Pawła Kukiza na obecność w polityce. Zabić konia, na którym dotychczas jechał, zjeść go, przebrać się w jego skórę, wejść do pałacu i poderżnąć gardło dyktatorowi. Jakoś tak. Tylko czy ten dyktator to @KosiniakKamysz ?🤔🤔🤔 pic.twitter.com/HwXrk0CbrI

— Maciej Kożuszek (@Bekartsmekart) August 16, 2019