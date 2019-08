Tragedia w USA. Konkurs zakończył się śmiercią. 41-latek przegrał z tacosami

Podczas zawodów jedzenia taco na czas 41-latek upadł na ziemię. Okazało się, że mężczyzna zadławił się na śmierć. Dana Hutchings brał udział w zawodach we Fresno w Kalifornii.

Zawody w jedzeniu taco na czas zorganizowano podczas meczu baseballowego pomiędzy Fresno Grizzlies i Memphis Redbirds. Jak przyznał jeden z uczestników konkursu, Dana Hutchings spośród innych współzawodników wyróżniał się tym, że jadł dużo szybciej niż oni.

– Wyglądał jakby nigdy wcześniej nie jadł. Po prostu wsuwał kolejne taco do ust i połykał je bez żucia – powiedział Matthew Boylan.

Jednak w pewnym momencie 41-latek upadł na ziemię i uderzył głową o stół. Mężczyznę przewieziono do szpitala, gdzie próbowano oczyścić jego drogi oddechowe. Lekarzom nie udało się jednak uratować pacjenta.

Na sobotę zaplanowano Mistrzostwa Świata w Jedzeniu Taco. Jednak ze względu na śmierć Hutchingsa organizatorzy postanowili odwołać mistrzostwa.

RIP: Dana Hutchings, 41 , choked and died competing in a taco-eating contest at the Fresno

Grizzlies game on Tuesday. Hutchings told another fan

at the game he was diabetic and had starved himself all

day to prepare for the contest. pic.twitter.com/xwmS5Q6XGb

— grumpys_memes (@JorgeGu82395822) August 14, 2019