W szkolnym automacie z żywnością znaleźli… szopa pracza. Zwierzak – złodziej utknął w maszynie

Niezwykłego złodzieja policja z Deltona na Florydzie musiała uwolnić ze szkolnego automatu z żywnością. Zwabiony zapewne zapachem frytek i słodyczy, szop dostał się do środka maszyny, w której jednak utknął.

Pewnie zjadł za dużo, aby się wydostać tą samą drogą, a być może było mu tam po prostu dobrze i postanowił jeszcze w automacie pomieszkać. Pracownicy szkoły wezwali jednak policję.

Lokalna policja udostępniła zdjęcie, na którym widać zwierzę uwięzione wśród słodyczy z podpisem: „Ten dżentelmen został dziś zatrzymany, po tym jak obrabował automat w Pine Ridge High School”.

*UPDATE*

For anyone wondering about the outcome, Deputy Danny Clifton called in Deltona Animal Control, and together they put the machine on a dolly and wheeled it out to an area where our friend could exit to freedom. He's off to his next adventure. https://t.co/WXOvGPiLgb

— Volusia Co. Sheriff (@VolusiaSheriff) August 14, 2019