Amerykanie przewidują, że koniec świata nastąpi w najbliższym czasie? CNN ma już nawet gotowy materiał filmowy

Wizja końca świata co raz bardziej rozpala wyobraźnie internautów. Datą, która często się przewija w przepowiedniach jest rok 2020. Historia z tego artykułu rozegrała się jednak w 2015, ale z końcem świata ma bardzo dużo wspólnego.

Jest rok 2015. Michael Bellban, stażysta pracujący w kanale informacyjnym CNN (Cable News Network) wpisuje w firmową wyszukiwarkę hasło „Turner Doomsday Video” i znajduje nagranie utworu, który ostatni raz zagrano na pokładzie tonącego Titanica.

To wszystko nie jest jeszcze niczym aż tak zaskakującym i dziwnym. Bellban spostrzega jednak, że nagranie, które znalazł jest opatrzone adnotacją, że nie należy go publikować przed wystąpieniem apokalipsy.

Materiał został stworzony w 2009 roku i nie wiadomo co poza muzyką zawiera. Jednak dzięki niemu dowiedzieliśmy się jednego – amerykańska stacja telewizyjna podejrzewa, że koniec świata może nastąpić w najbliższym czasie i nawet są na to przygotowani.

Trudno zresztą dziwić się stacji: co raz powszechniejsze zjawisko wojny, różne katastrofy naturalne i komentatorzy którzy co chwila straszą nas apokalipsą – to obraz świata w XXI wieku, więc zapewne to nie tylko CNN jest przygotowana na taką ewentualność.

Źródło: zmianynaziemy.pl