Brytyjczycy coraz bardziej za Brexitem. W kolejnym sondażu potwierdzają, że chcą go nawet bez umowy z Unią

Lider partii Pracy chce odsunąć od władzy Borisa Johnsona, by powstrzymać Brexit. Ale nie ma poparcia społecznego.

Wraz ze zbliżaniem się terminu opuszczenia Unii część brytyjskich elit podejmuje coraz bardziej rozpaczliwe próby zatrzymania Brexitu. Kolejną jest deklaracja Jeremy Corbyna, szefa socjalistycznej Partii Pracy, który namawia do obalenia rządu Borisa Johnsona. Deklaruje, że sam stanie na czele tymczasowego gabinetu i doprowadzi do powtórnego referendum w sprawie Brexitu.

Jak wynika z ostatnich badań opinii publicznej nie ma jednak wystarczającego poparcia społecznego. Sobotni sondaż YouGov pokazuje, że aż 48% Brytyjczyków popiera Brexit nawet bez żadnej umowy z Unią i nie chce tymczasowego rządu Corbyna. Za jego gabinetem i ponownym referendum opowiada się 35%.

Corbyn chce doprowadzić do głosowania nad wotum nieufności. Konserwatyści mają w Izbie Gmin minimalną przewagę. „Po udanym głosowaniu w sprawie braku zaufania do rządu, jako przywódca opozycji starałbym się o zaufanie Izby dla rządu tymczasowego, który doprowadziłby do wyborów powszechnych. W wyborach powszechnych Partia Pracy zostanie poddana weryfikacji także sprawie warunków opuszczenia Unii Europejskiej, w tym opcji pozostania” – napisał Corbyn.

Propozycja powołania bloku opozycyjnego, by powstrzymać Brexit nie spotkała się jednak z poparciem innych partii w tym Liberalnych Demokratów, którzy są największymi przeciwnikami opuszczenia Unii. Ich liderka Jo Swinson uważa, że Corbyn nie jest postacią, która mogłaby zjednoczyć opozycję i stanąć na czele rządu.

W poprzednim sondażu ComRes 54 procent Brytyjczyków poparła premiera Johnsona i doprowadzenie do Brexitu w przewidzianym terminie 31 października, nawet bez umowy z Unią i nawet gdyby czasowo zawieszono pracę Parlamentu, tak by nie mógł blokować opuszczenia Unii. 12% było za opóźnieniem Brexitu a 29% opowiedziało się za pozostaniem w Unii.