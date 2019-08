Była żona muzułmanina ujawnia prawdę o islamie. „Zachód jest naiwny. Nie doceniają potęgi islamu”

Była żona terrorysty i muzułmanka Yasmine Mohammed opowiada o tym, jak wygląda prawdziwa twarz Islamu i mówi o naiwności Europy. Mohammed przez lata była żoną członka Al-Kaidy, a obecnie mieszka w Europie i pomaga muzułmanom, którzy próbują ułożyć sobie życie po porzuceniu Islamu.

W ostatnich latach do Europy przybyły hordy nielegalnych islamistów z krajów arabskich, a przez to sytuacjach w państwach takich jak Włochy, Niemcy czy Francja jest w wielu miejscach nieciekawa. Europa lekceważy zagrożenie ze strony tej wielkiej migracji i chętnie przyjmuje kolejnych przybyszów.

Tymczasem była żona członka Al-Kaidy, Yasmine Mohammed, ujawnia prawdę o islamie i mówi o naiwności Europy. – Demokracje zachodnie cierpią z powodu toksycznej mieszanki arogancji i naiwności, która czyni je samozadowolonymi – mówi w rozmowie z Jerusalem Post.

Mohammed dodaje także jak islam traktuje kobiety łamiąc ich prawa i często stosując przemoc oraz zmuszając do poślubienia obcych mężczyzn. Tak właśnie było w jej przypadku, kobieta wbrew swej woli musiała poślubić członka grupy terrorystycznej.

– Nie doceniają potęgi islamu, patrzą na to, co zrobili muzułmanie w innych krajach i arogancko myślą, że „nam to się nie przydarzy”, mimo że dzieje się to tuż pod ich nosem – dodaje ostro Yasmine Mohammed.

– Zakładają hidżab Barbie, noszą na wybiegach, są na okładkach czasopism. Narzędzie ucisku, ubranie, które utrwala kulturę gwałtu, jest celebrowane przez kobiety, które twierdzą, że są postępowe. Chcą wolności dla siebie, ale chętnie wspierają ujarzmienie innych kobiet – dodaje.

Jej zdaniem szczególnie niebezpieczne będą dla Europy dalsze rządy lewicy, która weszła w kompletnie zaskakujący sojusz z islamem. Mohammed wie z własnego doświadczenia wie, jak wygląda życie kobiet w kraju, gdzie panuje prawo szariatu.

Od lat, kiedy udało się jej uciec od swego męża, prowadzi fundację Free Hearts Free Minds, która zajmuje się pomocą osobom porzucającym islam. – To, że ktoś taki jak ja zmienia się tak zdecydowanie, mówi o sile ludzkiej odporności – mówi Yasmine Mohammed.