Hipokryzja posła Rzymkowskiego. Ledwo przeszedł do PiS, a już nie widzi problemu ACT. 447

Problem ustawy 447 i żydowskich roszczeń majątkowych znika jak za dotknięciem magicznej różdżki! Wystarczy wstąpić do PiS. Tak zrobił poseł Tomasz Rzymkowski i dla niego problemu już nie ma. „W mojej ocenie, nasz porządek prawny w zupełności nas zabezpiecza” – powiedział Rzymkowski, który jeszcze niedawno zgłaszał specjalny projekt ustawy w tej sprawie, który PiS mu odrzuciło.

To było do przewidzenia. Po tym jak poseł Rzymkowski zmienił barwy klubowe, od razu zmienił mu się stosunek do ustawy 447. Wcześniej mówił o niej tak:

„Wyrzucenie z porządku obrad ustawy w sprawie żydowskich roszczeń jest dla Polaków upokarzające. Polska już nie na kolanach, tylko leży plackiem przed Przedsiębiorstwem Holokaust” – mówił jeszcze jako poseł Kukiz’15, gdy partia rządząca zablokowała projekt ustawy anty 447 w Sejmie.

Teraz jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Rzymkowski problemu już nie widzi. Dziś poseł wędrowniczek o ustawie „anty 447” mówi, że zagrożenie tematem mienia bezspadkowego jest w tej chwili minimalne.

„Co prawda był list amerykańskich senatorów do Sekretarza Stanu, ale takich listów senatorzy wykonują bardzo dużo do administracji federalnej, prezydenckiej. To nie jest istotne. W mojej ocenie, nasz porządek prawny w zupełności nas zabezpiecza” – powiedział

Rzymkowski przywołał słowa prezesa PiS, jakie padły przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których naczelnik zapewnił, że Polska nie zgodzi się na tego typu szantaże ze strony środowisk, które podnoszą te kwestie oraz, że nie ma czegoś takiego, jak mienie bezdziedziczne.

„Ten temat usechł sam. Nagle dostał chwilowe wsparcie przez ten list, ale i tak po jego publikacji nikt do tematu specjalnie nie wraca. Administracja prezydencka, administracja Donalda Trumpa, w ogóle nie podnosi tego tematu. On nie istnieje” – stwierdził Rzymkowski.

Przypomnijmy, że innego zdania jest sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który na konferencji Irańskiej w Polsce powiedział:

„Doceniamy wagę rozwiązywania (przez Polskę – red.) nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam/namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu” – pouczył Polaków Pompeo.

Poseł Rzymkowski jest żywym przykładem potwierdzającym słowa Karola Marksa – „byt kształtuje świadomość”. A byt w fotelu sejmowym najbardziej.

Źródło: wpolityce.pl