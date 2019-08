Huczne wesele. Detektyw Rutkowski wreszcie na ślubnym kobiercu

Detektyw Krzysztof Rutkowski ożenił się ze swoją partnerka, także zawodową z Mają Plich. Panna młoda też jest detektywem. Para jest w związku od 6 lat i ma 6-letniego syna.

Ślub Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich odbył się w sobotnie popołudnie. Zakochani powiedzieli sobie „tak” w pałacu w podwarszawskim Rozalinie, gdzie następnie odbyło się dość liczne wesele, na którym bawiło sie ponad 200 osób.

Na ślub i wesele panna młoda przygotowała aż cztery suknie ślubne, które wybrała z pomocą Izabeli Janachowskiej w programie „W czym do ślubu?”.

Sala weselna została ozdobiona tysiącami kwiatów. Jak pochwaliła nam się panna młoda, ozdoby zostały sprowadzone w hurtowych ilościach z Holandii. – Ogród po zmroku przemieni się w bajkową krainę przyozdobioną kilkoma tysiącami świec – cieszyła się Maja Plich na kilka dni przed ślubem.

Jak udało nam się dowiedzieć, Krzysztof Rutkowski i Maja Plich zwrócili się ze specjalną prośbą do gości. Zamiast kwiatów, od przyjaciół zażyczyli sobie… alkohol.

– Myślałam, aby każdy z gości zamiast kwiatów przyniósł wyprawkę szkolną dla potrzebujących dzieci lub np. karmę dla psów, aby przekazać ją do schroniska, ale bałam się, że zostanie to źle odebrane, a z zastąpieniem kwiatów butelką alkoholu spotkałam się na wielu przyjęciach u naszych znajomych. Po ślubie, jak co roku, zrobimy wyprawki sami dla dzieci z domów dziecka oraz pomożemy jakiemuś schronisku – wyjaśniła Maja Plich.

