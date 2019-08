Legendarny polski hiphopowiec: „Wk*rwia mnie, że LGBT zabrało dzieciom tęczę. Ale nie podoba mi się też jak naj*bany, obszczany typ w odzieży patriotycznej klnie na Araba” [VIDEO]

Wini to pochodzący ze Szczecina legendarny polski wydawca hiphopowy i raper. Jest właścicielem wytwórni „Stopro”, marki odzieżowej, browaru, a ostatnio spełnia się jako YouTuber-dziennikarz. W wywiadzie z raper Kosim z zespołu JWP powiedział, że „wk*rwia go, że LGBT zabrało dzieciom tęczę”.

Przeprowadzając wywiad z raperem Kosim z zespołu JWP, Wini opowiedział co sądzi o zawłaszczeniu tęczy przez środowiska LGBT i o polskiej odzieży patriotycznej.

Odzież patriotyczna w Polsce

Firma odzieżowa należąca do Winiego zaliczana jest do prekursorów odzieży patriotycznej w Polsce. Co wydawca sądzi o dzisiejszym rynku takich ciuchów?

„Nie mam z tym problemu. Mam problem jedynie z podziałem w tym kraju, na jednych i drugich. Wydaje mi się, że gdzieś ten podział istnieje. Ta odzież patriotyczna gdzieś się w to wpisuje. Sama odzież nie jest zła. Za dużo tego jest. Nie podoba mi się jak naj*bany, obszczany typ w odzieży patriotycznej klnie na Araba, bo mu się Hindus z Arabem p*jebał. Aczkolwiek staram się ludziom nie wchodzić w życie, nie oceniać ich, bo sam mam swoje za uszami.” – powiedział właściciel Stopro Records.

LGBT ukradło dzieciom tęczę

W rozmowie obaj panowie poruszyli też temat LGBT. Wini zarzuca środowiskom rojącym sobie, że reprezentują homoseksualistów to, że ukradły dzieciom tęczę.

Raper i wydawca ma problem z „Przywłaszczeniem jej przez środowiska, jak teraz się mówi LGBT […] Każdy powinien żyć jak chce, tylko wk*rwia mnie, że zabrano dzieciom tęczę.”.

Z kolei jego rozmówca, raper Kosi, uważa że to rozdmuchany temat: „To są rzeczy nadmuchane. Jak np. mijam tęczowe przedszkole, to mi się nie kojarzy z p*dalstwem.” – powiedział Winiemu.

Rozmowa obu hiphopowców dostępna jest na YouTubie:

Źródło: YouTube