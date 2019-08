Niespodziewane problemy FBI. Najdroższa policja świata nie potrafi złamać kodu z mordercy Dayton

FBI jest bezradne. Policja federalna wyposażona w najnowocześniejszą technologię nie potrafi złamać zabezpieczeń w smartfonie mordercy z Dayton.

Zbrodniarz, który 4 sierpnia tego roku zastrzelił 10 osób i poważnie ranił 26 innych osób używał smartfona firmy Samsung.

Czyżby najnowsze zabezpieczenia stosowane przez producentów w nowych smartfonach są naprawdę skuteczne, że nawet super fachowcy ze służb specjalnych mają z nimi poważne problemy?

Zastępca szefa FBI, David Bowdich, powiedział, że smartfon sprawcy wymaga wpisania kodu – ten ustawił zaś sześcio- albo ośmiocyfrową kombinację. Jej złamanie może zająć miesiące.

Można oczywiście zwrócić się o pomoc do producenta, ale nie zawsze to spotyka się ze zrozumieniem. W 2015 roku Apple odmówiło władzom pomocy w uzyskaniu dostępu do iPhone’a sprawcy strzelaniny z San Bernardino. Nie wiadomo obecnie, czy FBI się poddało i zwróciło się do Samsunga o pomoc, czy też nadal próbuje samo dostać się do smartfona mordercy.

Źródło: GeekWeek