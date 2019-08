Ośrodek którego prezesem jest kryminalista szkaluje 15-latka za jego wiarę i poglądy [VIDEO]

Nowy bohater skrajnej prawicy

ZA MARSZAMI RÓWNOŚCI STOJĄ ŻYDZI I ICH ORGANIZATORZY POWINNI TRAFIAĆ DO WIĘZIENIASkrajna prawica ma nowego bohatera. To małoletni Jakub Baryła, który z krzyżem w ręku próbował blokować płocki Marsz Równości. Chętnie wykorzystują dziecko podsuwając mu mikrofon i słodząc "taki młody, a jaki mądry!":● Oni przyjechali tutaj robić gnój, rozwalić naród polski żeby w Polski zrobić Polin● Demokracja to najgorszy ustrój, tylko monarchia katolicka● To jest satanizm pod przykrywką „każdy inny, wszyscy równi”● Powinniśmy iść po trupach do celu. Nie ma Kościoła Katolickiego bez poszanowania wypraw krzyżowych, bez reanimacji dobrego zdania o świętej inkwizycji rzymskiej● Szanujemy osoby LGBT, ale nie możemy pozwolić na to, co one robią (To tak, jakby powiedzieć: „szanujemy katolików, ale nie możemy pozwolić, by się modlili”)Nielogiczności w wypowiedziach można mnożeyć, ale nie o to chodzi, by czepiać się słów 15-latka. Jako nastolatek ma prawo, by pleść androny (kto tego nie robił w tym wieku niech pierwszy rzuci kamieniem). Tylko że dorośli przedstawiciele skrajnej prawicy kreują go na męża opatrznościowego i cytują wypowiedzi dziecka jako prawdy objawione. Bo to przecież miks poglądów Brauna, Korwina-Mikke, Godek, Międlara. Tyle że w młodszym i ładniejszym opakowaniu. I o ile dziecku można wybaczyć, że nie ma jeszcze wiedzy o świecie to jak ocenić dorosłych, którzy publicznie wygadują takie szkodliwe głupoty?O zdeprawowani dziecka i publicznym wypowiadaniu przez nie treści naruszających prawo zawiadomiliśmy Sąd Rodzinny w Płocku przekazując wniosek o zbadanie sytuacji małoletniego. W stosunku do rodziców chłopca złożyliśmu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez jego opiekunów którzy nie dopełnili obowiązku sprawowania nad nim opieki. __________wspieraj nas:www.zrzutka.pl/omzrik

