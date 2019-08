Prof. Chodakiewicz wprost o środowiskach LGBT. „Bolszewizm poniżej pasa”

Faszyzm był ruchem postępowym i nowoczesnym. Mnie się wydaje, że w Polsce mamy do czynienia z obroną tradycji. To zupełnie coś innego. Czasami trzeba rzeczywiście tradycję bronić radykalnie, szczególnie w obliczu rewolucyjnego zamachu na normalność. Mam nadzieję, że to wszystko uda się załatwić poprzez zwycięstwo orientacji konserwatywnej w wyborach parlamentarnych i uda się to załatwić legislacją – mówił prof. Marek Chodakiewicz.

Historyk w rozmowie z TVP Info odnosił się do działań środowisk LGBT w Polsce, które z tygodnia na tydzień nabierają na sile. Jak podkreśla, najczęstszym argumentem „w dyskusji”, choć trudno to takową nazwać, jest obrzucanie drugiej strony określeniami – faszyści i homofoby.

Mamy do czynienia z nowym wcieleniem rewolucji – jest to tym razem „bolszewizm poniżej pasa”. (…) W wieku XX bolszewicy próbowali kolektywizować kobiety, promować masturbację oraz mrugać przyjaźnie do orientacji homoseksualnej. Petersburg oraz Moskwa w latach 20-tych to było San Francisco — tłumaczył Chodakiewicz.

Pieniądze są w zewnątrz, albo są wyciągane podatnikowi bez jego wiedzy i zgody. Jest to autentyczna rewolucja obyczajowa i ona nigdy nie zostaje na stadium chaosu, który się teraz promuje. Chaos czyni się po to, aby zniszczyć to wszystko, co stanowi esencję cywilizacji zachodniej i esencję polskości. Następny krok po zwycięstwie będzie nałożenie jakiegoś ładu. Proszę sobie wyobrazić, że w Rosji bolszewickiej w latach 20-tych były sztuki pornograficzne w teatrach, demonstracje nagich ludzi, promocja otwartych małżeństw, rozwód był na „cyknięcie” – dodał.

Jak zauważył ekspert, przed Polakami stoi teraz bardzo ważne do wykonania zadanie. Należy bowiem zacząć przeciwstawiać się, w sposób aktywny, szerzącej się ideologii LGBT.

Naturalnie zwykli ludzie, którzy nie mają w nosie polskości, będą musieli pozostać zmobilizowani i naciskać na polityków, jak również dawać świadectwo na ulicach, kim są. Bez przemocy, z miłością, ale jednoznacznie – podsumował prof. Chodakiewicz.

Źródło: TVP Info / NCzas.com