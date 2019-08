Przetakiewicz udostępnia zdjęcia z Kulczykiem z TVN. „To wyjątkowy wieczór” [GALERIA FOTO]

Była partnerka Jana Kulczyka, Joanna Przetakiewicz, udostępniła na Instagramie galerię zdjęć z bali charytatywnych Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. Wśród z nich te ze śp. Janem Kulczykiem.

Joanna Przetakiewicz jest bizneswomen, jeszcze na początku lat 90. założyła prywatną sieć klinik stomatologicznych. Nieco ponad 10 lat później związała się z najbogatszym wówczas Polakiem – Janem Kulczykiem. Wspólnie zamieszkali w Londynie.

Choć nic na to nie wskazywało, to tuż przed śmiercią Jana Kulczyka ich związek się rozpadł. Przetakiewicz ma jednak dobre wspomnienia związane ze związkiem z najbogatszym z Polaków.

– Nie zdawałam sobie sprawy, że nie będę miała szansy mu powiedzieć: „Słuchaj, jak cudownie się stało, że na pewnym etapie daliśmy sobie drugie życie”. Nigdy nie powiedziałam mu tego wprost, jak bardzo mu za to dziękuje – zdradza Przetakiewicz.

– Gdybym mogła zmienić jedną rzecz, to odbyłabym rozmowę z Janem, która byłaby oczyszczeniem pomiędzy nami – dodaje aktorka i podkreśla, że śmierć Kulczyka była dla niej sporym szokiem.

Teraz Przetakiewicz udostępniła na Instagramie galerię zdjęć z gali Fundacji TVN. – Charytatywny Bal Fundacji TVN „Nie jesteś sam” to wyjątkowy wieczór, w którym uczestniczę od początku ♥️ Wkrótce kolejna edycja. 🔴Który look od 1 do 7 podoba Ci się najbardziej? – pyta.