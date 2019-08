Struktury partii KORWiN przechodzą do Skutecznych? Działacze dementują fake-newsa

Od kilku dni w mediach społecznościowych krążyły informacje o tym, że dość liczne struktury partii KORWiN przeniosą się do Skutecznych Piotra Liroya-Marca. Tymczasem sami zainteresowani dementują owe informacje.

O transferze głównie z partii KORWiN, ale też Zgody (środowiska AgroUnii) oraz stowarzyszenia Kukiz’15, nieoficjalnie poinformował wczoraj portal dorzeczy.pl. – Wielki transfer działaczy KORWiN, Zgody i Kukiz’15 do Skutecznych Liroya. Powstaje nowy komitet wyborczy – pisze p. Blanka Aleksowska.

Wg informacji prorządowego portalu do Skutecznych mieliby przejść działacze partii KORWiN z podkarpacia, lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. – Ważni działacze tego ugrupowania wskazują w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl, że transfer dotyczy też niektórych prezesów struktur lokalnych – czytamy dalej.

Wiceprezes Skutecznych, jeden z najbliższych współpracowników Liroya, Maciej Maciejewski także pojawia się w artykule dorzeczy.pl. – U nas lokalne struktury otrzymały gwarancję, że same układają listy wyborcze w swoich okręgach, oddolnie – mówi Maciejewski.

Tymczasem Jakub Kulesza i lokalni działacze partii KORWiN dementują tego fake-newsa i zapowiadają, że nie szykują się transfery całych oddziałów ugrupowania JKM-a. – Struktury mazowieckie wydały dementi, prezes regionu podkarpackiego tak samo, prezes okręgu Chełmskiego dziś na konferencji mówił o starcie w ramach Konfederacji, a w Lublinie działacze zbierają podpisy – napisał na Twitterze Kulesza.

Zwykle nie komentuję plotek i anonimów, ale z szacunku do @DoRzeczy_pl: Struktury mazowieckie wydały dementi, prezes regionu podkarpackiego tak samo, prezes okręgu Chełmskiego dziś na konferencji mówił o starcie w ramach Konfederacji, a w Lublinie działacze zbierają podpisy. https://t.co/dcC4K2reDV — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) August 17, 2019

Głos zabrał także Paweł Wyrzykowski z okręgu mazowieckiego, który wystąpił z prośbą o sprostowanie do autorki artykułu na dorzeczy.pl. – Jest to nieprawda. Wczoraj w Siedlcach odbyło się spotkanie z szefami powiatowymi. P. Dulski nas nie przekonał, choć pozostajemy pełni sympatii do Liroya – napisał

.@BAleksowska proszę o sprostowanie inf. z artykułu o p. pośle Liroyu, jakoby region mazowiecki KORWiN miał przejść do jego partii. Jest to nieprawda. Wczoraj w Siedlcach odbyło się spotkanie z szefami powiatowymi. P. Dulski nas nie przekonał, choć pozostajemy pełni sympatii do L — Paweł Wyrzykowski (@WyrzykowskiP) August 17, 2019

Także prezes okręgu podkarpackiego zdementował informacje podane na sprzyjającym obecnie rządowej formacji.