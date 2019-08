Szokujące nagranie! Amerykańska armia symulowała atak dronów i robotów na miasto [VIDEO]

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności testowała wsparcie z powietrza za pomocą roju dronów, czyli atak dronów na miasto.

W ramach projektu OFFensive Swarm-Enabled Tactics, inżynierowie amerykańskiej armii przeprowadzili testy bezzałogowych, małych pojazdów latających w Fort Benning w stanie Georgia.

DARPA już wcześniej testowała roboty. Teraz po testach dronówy, których wypuszczono w liczbie kilkudziesięciu przyszła kolej na wspólne ćwiczenia.

In its 2nd major field experiment to test swarm autonomy, our OFFSET program demo'd swarm tactics for air & ground robots to isolate an objective in an urban setting. Robots first ID'd locations of interest, then created a perimeter around the focal point. https://t.co/0gFufHnN9o pic.twitter.com/QdHLqoogoo

