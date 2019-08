Szokujące! W Australijskich bibliotekach promowana jest książka o seksie oralnym 6-letniego chłopca

Beyond Magenta: Transgender Teens Speak Out – to tytuł książki, na którą natrafić można w australijskich bibliotekach. W środku „zainteresowana młodzież” znajdzie między innymi akty przemocy oraz dokładne opisy seksu oralnego uprawianego przez 6-letnie dziecko.

Jak dowiadujemy się z opisów książki, jest to tytuł zawierający przede wszystkim wspomnienia osób trans-płciowych. W środku znaleźć można między innymi opisy podróży po „seksualnych przystankach” na całym świecie, a także „wrażeń”, których te osoby tam doznawały.

Od szóstego roku życia całowałem innych facetów. Godzinami z nimi rozmawiałem, a także uprawiałem z nimi seks oralny. Lubię to. Uwielbiam seks oralny i dotyk, wiecie czego. Byliśmy wtedy bardzo młodzi – pisze jest z autorów opowieści.

To jednak nie wszystko. Oprócz opisów „swoich seksualnych przeżyć” znaleźć można również fragmenty dotyczące pedofilii. Mowa bowiem jest o mężczyznach, którzy masturbowali się w towarzystwie bardzo młodych chłopców. Oczywiście, wszystko opisane jest w taki sposób, aby odbiorca wiedział, że działania są nielegalne, ale też nikomu nie szkodzą, a więc powinny zostać w przyszłości zalegalizowane.

Część opinii publicznej wyraziła swoje oburzenie, iż tego rodzaju tytuły trafiają do działów z książkami przeznaczonymi dla młodzieży.

Takie materiały nie powinny mieć miejsca w bibliotekach finansowanych przez podatników. Młodzież nie ma zdolności oceny tych zachowań jako złych, czy dobrych. Przyjmuje je bez większego zastanowienia jako normę. Szczególnie oburzające jest, że są to treści pedofilskie – mówiła Kirralie Smith, rzeczniczka Binary Australia.