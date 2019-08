To już robi się nudne. Trwa wywlekanie spraw łóżkowych. Coming-out mera kolejnej stolicy

Tym razem padło na mera stolicy Kanady. W przeddzień gejowskiej parady mer Ottawy Jim Watson ujawnił w „liście otwartym” do mieszkańców, że jest homoseksualistą.

„Prawie cztery dekady zajęło mi wypowiedzenie tych trzech słów, ale jak mówią – lepiej późno niż wcale” – napisał 58-letni Jim Watson, rządzący stolicą od 2010 roku mer. Nowo ujawniony gej tłumaczy się, dlaczego dokonał swojego comingoutu tak późno.

Zwala na czasy swojej młodości, w których ukrywał swoją orientację i skarży się, że przez to nie mógł wzorem swoich „bardziej odważnych homoseksualnych przyjaciół”, „prowadzić życia tak pełnego miłości i przygody”.

Great to have company! Thanks for your courage @JimWatsonOTT “Ottawa Mayor Jim Watson officially comes out as gay” | CBC News https://t.co/zsTEjnCm89 #prideandpolitcs #cities pic.twitter.com/OQMM3zK2qw

— Lisa Helps – Victoria Mayor (@lisahelps) August 18, 2019