Twórcy „W garniturach” nie zapomnieli o Meghan Markle. Wspomnieli o niej w ostatnim sezonie

Meghan Markle przez kilka sezonów wcielała się w rolę Rachel Zane. Jednak od czasu ślubu z księciem Harrym nie pojawia się już na ekranie. Mimo że ostatni odcinek „W garniturach” z jej udziałem wyemitowano przeszło rok temu, twórcy postanowili nawiązać do losów księżnej Sussex w 9. sezonie.

Jeśli Meghan ogląda produkcję, w której kiedyś brała udział, to na jej twarzy zapewne pojawił się uśmiech. Wszystko za sprawą pewnej aluzji. Wcielający się w męża granej wcześniej przez Meghan Markle Rachel Zane – Patrick J. Adams – poinformował widzów serialu, jak radzi sobie jej postać, odkąd para bohaterów przeniosła się do Seattle, żeby założyć własną firmę prawniczą.

Na pytanie „Jak tam Rachel?”, Mike Ross odpowiedział „Dobrze. W rzeczywistości, gdybym powiedział ci, jak dobrze, prawdopodobnie byś mi nie uwierzyła”.

Gif z tą sceną twórcy serialu opublikowali później na Twitterze. „Okazuje się, że Rachel miewa się NAPRAWDĘ dobrze” – napisali.

Turns out Rachel is doing REALLY well. 😉 #Suits pic.twitter.com/Xt4cofVECd

— Suits (@Suits_USA) August 15, 2019