Wielka Brytania powołała urzędników ds. walki ze zmianami klimatu. Odbywają tysiące podróży służbowych samolotem

Na walkach ze zmianami klimatu można całkiem nieźle zarobić, a przynajmniej sobie polatać. Urzędnicy ds. zmian klimatu w Wielkiej Brytanii postanowili przebić Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i w ciągu jednego roku odbyli tysiące podróży w trosce o klimat.

Ograniczenie liczby podróży samolotem na jedną osobę – to jeden z częstych postulatów klimatycznych szaleńców, w Polski padł z ust jednej z osób związanej ze środowiskiem Roberta Biedronia. Zagranicą takie postulaty są już na porządku dziennym.

Jednocześnie nie przeszkadza to tworzyć specjalnych urzędów i obsadzać nimi urzędników, którzy wytwarzają CO2, po to aby ci walczyli ze zmianami klimatu. Nie przeszkadza to również owym urzędnikom latać na potęgę po kraju i do innych państw.

– Latanie jest aktywnością o wysokiej emisji dwutlenku węgla i nie powinno odbywać się bez prawdziwej potrzeby – grzmią ekolodzy. To reakcja na informację o ponad 4500 lotów urzędników ds. zmian klimatu z Wielkiej Brytanii jedynie w ciągu jednego roku budżetowego na przełomie 2018/19.

To zdecydowany wzrost liczby lotów w porównaniu do poprzedniego roku. Według danych Departamentu Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej w roku budżetowym 2017/18 urzędnicy ds. zmian klimatu odbyli 2700 lotów służbowych. W kolejnym roku było ich więc aż o 1800 więcej.

– Każda gałąź gospodarki musi dokonywać redukcji emisji dwutlenku węgla, a w rządzie należy oczekiwać, że BEIS (Departament Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej) będzie w tym przodować – podkreśla Doug Parr z GreenPeace. To jednak prawdopodobnie wyrażenie niezadowolenie z tego, że członkowie GreenPeace nie załapali się na darmowe loty.

Źródło: money.pl