Żyć nie umierać! Zarobki najlepszych piłkarzy rosną z kosmiczną prędkością. „Podwyżki o kilkaset procent”

Zarobki piłkarzy w najlepszych klubach brytyjskich wzrosły w ciągu dwóch dekad o kilkaset procent. Zwykły człowiek o takich podwyżkach może tylko pomarzyć.

Rekordzistą jest Manchester City, gdzie zarobki w ciągu 20 lat podskoczyły o 3600 procent !!! City było biednym klubem, ale odkąd klub kupił szejk ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stało się najbogatsze.

Tabela wzrostu płac mln funtów:

Klub zarobki 1999 zarobki 2018 procentowy wzrost

Liverpool 36,3 264 627 proc.

Chelsea 31,8 244 667 proc.

MU 29,1 296 917 proc.

Arsenal 26,5 223 742 proc.

Tottenham 21,1 126 497 proc.

MC 6,9 260 3.668 proc.

Interesująca jest historia obecnego rywala Legii Warszawa w Lidze Europy, szkockiego klubu Rangers Glasgow. 20 lat temu zarobki ich piłkarzy wynosiły rocznie 31 mln funtów, co dawało im trzecią pozycję na brytyjskim rynku. więcej tylko płaciły: Liverpool i Chelsea. Klub, który się rozsypał finansowo i został relegowany do IV ligi szkockiej w końcu się wydźwignął. Ale finansowo to „któraś tam” liga. Obecnie zarobki piłkarzy rangersów wynoszą 24 mln funtów, czyli aż o 23 proc. mniej niż 20 lat temu.

Źródło: Przegląd Sportowy.