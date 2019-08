Czy Wiosna się już skończyła? Tygodnik „Wprost” ujawnił tajny dokument

Wiosna Roberta Biedronia wchodzi w skład lewicowej koalicji, która wystartuje w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Jednakże do umowy koalicyjnej został dodany tajny załącznik, z którego – jak twierdzi tygodnik „Wprost” – wynika, że po wyborach Wiosna ma przestać istnieć i przyłączyć się do SLD.

Ujawniony przez „Wprost” dokument pochodzi z początku sierpnia i nosi nazwę „Tajny Załącznik do uchwały Rady Krajowej Partii Razem”. Dotyczy on wspólnego startu w jesiennych wyborach lewicowych ugrupowań.

Wynika z niego, że SLD zobowiązuje się do finansowania wskazanej przez Razem organizacji pozarządowej „na poziomie 20 proc. uzyskanej subwencji, w oparciu o czteroletnią umowę, z sankcjami prawnymi uniemożliwiającymi jej rozwiązanie przed terminem”.

Ponadto partia Roberta Biedronia ma zostać wchłonięta przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Z kolei gdy idzie o przyszłość Razem, ugrupowanie to zachowało prawo swej niezależności. W przypadku wejścia do Sejmu, ugrupowanie to będzie mieć prawo do stworzenia niezależnego koła poselskiego.

– Żadne umowy z partnerami nie są jeszcze spisane, negocjacje trwają, więc tego typu informacje po prostu mnie dziwią – powiedziała Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem.

Źródło: „Wprost”