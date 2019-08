Gortat jeziorowcem! Taka opcja jest możliwa. LA Lakers rozważają zatrudnienie najlepszego koszykarza w historii Polski

Marcin Gortat może wrócić do NBA i to do nie byle jakiego klubu. Zatrudnienie najlepszego koszykarza w historii Polski rozważa Los Angeles Lakers.

Gortat, który na wiosnę tego roku stracił pracę w sąsiednim klubie Los Angeles Clippers, ma szansę jeszcze zaistnieć w najlepszej lidze świata.

Los Angeles Lakers to jedna z najsłynniejszych drużyn. Wygrała 16 razy ligę NBA i tylko Bostons Celtics ma więcej zwycięstw. W drużynie Lakersów grali najwybitniejsi koszykarze w dziejach tego sportu: Wit Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar i Kobe Bryant.

Jeziorowcy potrzebują środkowego gracza, ponieważ ich etatowy zawodnik DeMarcus Cousins zerwał wiązadła w kolanie i nie zagra wiele miesięcy. W ten sposób zwolniło się jedno miejsce pod koszem.

Gortat jednak nie jest jedynym kandydatem. LA Lakers w polu widzenia ma kilku zawodników.

Pocieszające jest, że Lakersi nawiązali kontakt z agentem Gortata, a więc sprawa nie jest tylko na poziomie medialnej spekulacji.

Źródło: Przegląd Sportowy