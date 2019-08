HIT INTERNETU! Nowy jasnowidz tłumaczy na Facebooku jak wygląda śmierć

W polskich mediach społecznościowych pojawił się nowy jasnowidz, który ma potencjał aby przebić nawet słynnego Jackowskiego. Nazywa się Tomasz Guziewicz i uważa, że jest „osobą publiczną pod ochroną satelitarną”.

Jasnowidz Jackowski wypowiadał się już na wiele tematów związanych ze zbrodniami, końcem świata, wojnami, a nawet życie polskich celebrytów. Jego przepowiednie są śledzone przez tysiące Polaków z zaciekawieniem.

Teraz pojawiła się poważna konkurencja dla Jackowskiego – jasnowidz Tomasz Guziewicz, który w bardzo charyzmatyczny sposób za pomocą klawisza caps lock umieszcza swoje wizje na facebookowej tablicy.

Jedna z nich dotyczy tego jak wygląda percepcja człowieka w momencie naturalnej śmierci. Oto widzenie „bioskanera jasnowidza Guziewicza” (pisownia oryginalna):

„NAGŁA ŚMIERĆ CZŁOWIEKA WYGLĄDA TAK IŻ PÓKI CZŁOWIEK ŻYJE TO JEGO OCZY CZYLI WZROK REJESTRUJĄ DZIENNY ŚWIAT POPRZEZ TEGO CZŁOWIEKA OCZY KTÓRY DOCIERA DO MÓZGU A DOKŁADNIE DO OŚRODKA WZROKU CZYLI DO RECEPTORA WZROKU .

GDY CZŁOWIEK UMRZE TO TA JEGO ŚMIERĆ WYGLĄDA TAK SAMO JAK NAGŁA UTRATA PRZYTOMNOŚCI GDY CZŁOWIEK ZEMDLEJE .

LECZ GDY CZŁOWIEK ZEMDLEJE CZYLI GDY UTRACI PRZYTOMNOŚĆ TO OCZY MU ZAMYKAJĄ SIĘ I WIDZI CIEMNOŚĆ CZYLI PUSTKĘ ORAZ TEN CZŁOWIEK MYŚLI PODCZAS UTRATY PRZYTOMNOŚĆI DLATEGO PONIEWAŻ ŻYJE.

ALE GDY CZŁOWIEK UMRZE TO NIC NIE WIDZI NIC NIE CZUJE ,

PO PROSTU JEST PUSTKA WIECZNA CIEMNOŚĆ I NICOŚ ,

OPRACOWAŁ I SPORZĄDZIŁ BIOSKANER JASNOWIDZ SKANER TOMASZ JERZY GUZIEWICZ Z KWIDZYNA .

OSOBA PUBLICZNA POD OCHRONĄ SATELITARNĄ.” – napisał na swoim Facebooku tajemniczy jasnowidz „pod ochroną satelitarną”.

