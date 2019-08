Hit internetu! Nowy teledysk Dobromira Sośnierza podbija sieć. To nie spodoba się Kaczyńskiemu, Schetynie, Czarzastemu i Biedroniowi [VIDEO]

Przed laty hymnem lewicy była „Międzynarodówka”. Teraz z inicjatywą nowej pieśni głoszącej lewicowe ideały wystąpił Dobromir Sośnierz. Oczywiście jego propozycja ma charakter prześmiewczy, niemniej jednak trafia w samo sedno.

Premiera „Lewicówki”, bo taki tytuł nosi hymn proponowany przez Sośnierza, odbyła się 17 sierpnia o 19.45 w serwisie YouTube. To luźna przeróbka piosenki Elektrycznych Gitar pod tytułem „Noś długie włosy”.

– Lewicówka to tajny hymn lewicy, szczere wyznanie wiary socjalisty, to jest coś, co każdy prawdziwy lewak nuci sobie pod nosem, kiedy myśli, że nikt nie słyszy. Piosenka wyciekła dwa miesiące temu w tajemniczych okolicznościach, akurat tuż przed wyborczą konwencją w Katowicach. Wprawdzie o fałszywym wykonaniu, które wtedy nastąpiło, chcielibyśmy szybko zapomnieć, ale ta wersja — to co innego – można przeczytać w opisie teledysku opublikowanego w kanale SośnierzTV.

Tekst piosenki w sarkastyczny sposób prezentuje ideały lewicy. W jego myśl, socjaliści pragną, aby ludzie oddali im swoje pieniądze w celu lepszego zarządzania nimi. Mają oni bowiem swoich wyborców za – delikatnie mówiąc – niezbyt mądrych i niepotrafiących organizować wielu spraw takich jak np. leczenie czy edukacja.

Jak Wam podoba się „Lewicówka”? Posłuchajcie sami!

