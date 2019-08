Napięta sytuacja na brytyjskim dworze! William i Kate nie chcieli spędzić wakacji z Harrym i Meghan

Książę William i księżna Kate, jak co roku, planowali wybrać się na wakacje do szkockiej posiadłości Elżbiety II w Balmoral. Jednak para książęca Cambridge zmieniła zdanie na wieść, że obecnie przebywają tam książę Harry i Meghan Markle.

Brytyjska rodzina królewska od pokoleń spędza lato w Balmoral, obcując z naturą, polując i grając w polo. Elżbieta II zabierała tam swoje dzieci, później tradycję tę podtrzymywał książę Karol.

Według doniesień Express.co.uk, Cambridge’owie w ostatniej chwili zrezygnowali z wyjazdu. Wszystko przez to, że przebywają tam obecnie Meghan i Harry.

Wzajemna niechęć, jaką mają do siebie żywić Meghan i Kate, sprawia, że obie książęce pary rzadko pojawiają się razem publicznie. Odkąd Sussexowie opuścili Pałac Kensington, ich wzajemne stosunki znacznie się ochłodziły, a dowodem na to ma być odejście Harry’ego i Meghan z Royal Foundation, którą do tej pory prowadzili wspólnie z Kate i Williamem.

Zdaniem królewskiego komentatora, Roberta Jobsona, przyczyną opóźniania wyjazdu do Szkocji przez Kate i Williama mogą być właśnie Sussexowie. Powodem napiętych relacji mogą być kąśliwe uwagi, jakich we wrześniowym numerze Vogue’a mieli dopuścić się Meghan – gościnna redaktor naczelna – i Harry, który przeprowadzał wywiad ze słynną badaczką.

„Harry zadeklarował w wywiadzie, że chce mieć z Meghan maximum dwoje dzieci, chcąc uratować planetę” – i właśnie to, zdaniem Jobsona, mogło urazić Williama i Kate, rodziców trójki dzieci.

Ponadto dziennikarz uważa, że Meghan mogła także urazić Kate swoim komentarzem na temat pojawiania się na okładce Vogue’a. Żona Harry’ego odrzuciła bowiem taką propozycję, uznając to za „zbyt samochwalcze”. Tymczasem dwa lata wcześniej na pierwszej stronie słynnego miesięcznika pojawiła się Kate. Trzykrotnie występowała na niej także księżna Diana.

Źródła: express.co.uk/plejada.pl