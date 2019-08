Nieprawdopodobny manewr amerykańskich pilotów. Lecą naprzeciwko siebie i … [VIDEO]

Pokazy zespołu reprezentacyjnego amerykańskich sił powietrznych Thunderbirds dają widzą niesamowita dawkę emocji. Tym razem możesz zobaczyć co widzi pilot w trakcie jednej z najtrudniejszych figur wykonywanych przez zespół.

Figura zwana „Low Bomb Burst Cross” jest wykonywana przez 4 samoloty zespołu, które nadlatują „na siebie” z 4. stron i mijają się na niskiej wysokości nad ziemią.

Ze względu na ogromne prędkości osiągane przez samoloty niezwykle trudnym zadaniem jest taka synchronizacja przelotu poszczególnych maszyn, żeby ich trajektorie lotu przecięły się w tym samym czasie w założonym miejscu.

This week really flew by fast. Be sure to #Follow, #Like & #RT our @AFThunderbirds for more info on the premiere air demo team #USAF. #✈️ #💨 pic.twitter.com/1IXlV57M0A

— U.S. Air Force (@usairforce) August 16, 2019