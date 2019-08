Nowa fabryka Opla w Gliwicach! Będą produkowali „dostawczaki”

W Gliwicach powstaje nowy zakład Opel Manufacturing Poland, który zapewni minimum 300 nowych miejsc pracy – poinformował w Gliwicach osobiście premier Mateusz Morawiecki. Inwestycje z tym związane mają wynieść ponad 1 mld zł.

To dobra wiadomość, bo Opel kupiony przez francuski koncern PSA (Peugeot-Citroen) przeżywał problemy. Przyznał to też premier, który mówił, że „rok czy dwa lata temu były pewne obawy, jak to się dalej potoczy”.

Co prawda Mateusz Morawiecki twierdzi, że decyzja o produkcji aut dostawczych w Polsce to efekt „jakości pracy polskich pracowników, inżynierów, kadry zarządzającej”, ale zdaje się, że dla Francuzów główny powód to po prostu niższe koszty pracy.

Koncern dostaje zresztą za delokalizację produkcji po głowie u siebie w kraju. Nas inwestycja może cieszyć, ale wiele innowacyjności w gospodarkę nie wniesie, bo to właściwie montownia. W ub. roku w Gliwicach wyprodukowano 106,5 tys. aut, z czego 90% trafiło na eksport.

Źródło: PAP