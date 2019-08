Nowe skandale żony premiera Izraela! Awanturowała w samolocie. Rzuciła ukraiński chleb na ziemię [VIDEO]

Żona premiera Izraela Benjamina Netanjahu miała usiłować wejść do kabiny pilotów samolotu, którym leciała do Kijowa, po tym jak pilot nie przywitał jej na pokładzie przez mikrofon – podały izraelskie media.

To nie jedyny skandal Sary Netanjahu. Jeszcze większy zdarzył się na lotnisku w Kijowie, kiedy Benjamin i Sara Netanjahu zostali przywitani chlebem i solą. Premier znający zwyczaje odłamał kawałek chleba i go spożył, Sara natomiast rzuciła go na ziemię.

Już w samolocie Sara zrobiła awanturę z powodu, że nie została przywitana przez kapitalna izraelskich linii lotniczych El Al Israel Airlines. Podobno kapitan powitał żonę premiera, ale Sara tego nie dosłyszała. Po jej interwencji powtórzono powitanie. Jak widać Sara Netanjahu domaga się specjalnych hołdów.

Rzecznik premiera nie zaprzeczył, że tego rodzaju zdarzenie miało miejsce, ale stwierdziła, że miało ono inny przebieg i zostało przez media wyolbrzymione. „Doszło do nieporozumienia, które zostało natychmiast wyjaśnione a lot przebiegał zgodnie z planem” – powiedział rzecznik.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, którego na jesieni czekają przedterminowe wybory parlamentarne, ma znowu kłopoty z powodu żony. Sara była niedawno oskarżona o sprzeniewierzenie funduszy publicznych o równowartości 100 tysięcy dolarów i nadużycie zaufania. Ostatecznie wywinęła się od wiezienia i poszła na ugodę z prokuraturą. Zapłaciła ponad 15 tys. dolarów.

Źródło: Rzeczpospolita