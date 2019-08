Pedofile schodzą pod ziemię. Poszukiwany przez trzy lata ukrywał się w podziemnym bunkrze

Niejaki Jeremiah Button zniknął dwa tygodnie przed swoim procesem o pedofilię w lutym 2016 r. Został złapany dopiero teraz, a policja odnalazła go podziemnym bunkrze.

Prawdopodobnie Button wykorzystał czas zwolnienia za kaucją do budowy tego schronu, co musiało mu zająć kilka miesięcy. Bunkier wypełniony był setkami konserw, był wyposażony w elektryczność, dzięki panelom fotowoltaicznym.

Gdyby zabrakło słońca, miał też alternatywne źródło energii w postaci roweru, który napędzał prądnicę.

