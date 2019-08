To się nazywa kreatywność! Białorusinka namalowała portret Aleksandra Łukaszenki za pomocą własnych… piersi

Nadieżda Matijewska, studentka stosunków międzynarodowych z Mińska, odkryła, że ma nietypowy talent artystyczny. Od lutego 2018 r. zaczęła malować obrazy… piersiami. Na szczególną uwagę zasługuje jedno z jej dzieł – portret prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.

Studentka twierdzi, że już w dzieciństwie malowała, jednakże w pewnym okresie życia porzuciła tę aktywność na rzecz innych zainteresowań. Będąc na studiach poszła na kurs aktorstwa, gdzie dostała zadanie narysowania obrazu piersiami i sprzedania go. Z biegiem czasu tego rodzaju twórczość coraz bardziej jej się podobała.

– Teraz maluję wiele rzeczy – co czuję, to maluję. Bardzo mi się to podoba – wyznaje Matijewska.

Najczęściej wykonanie obrazu zajmuje jej około 5 dni, choć zdarzyła się także praca, która zajęła miesiąc. Zwykle Matijewska sprzedaje swoje działa za kwoty od 50 do 300 dolarów.

– Taka technikę trzeba zobaczyć – studentka nie chce zdradzić tajników swojej pracy. Wyznaje jedynie, że wykonuje szkic ołówkiem, zaś maluje akrylem. Niektóre detale zdarza jej się poprawiać pędzlem.

Jednym z jej najciekawszych obrazów jest portret Aleksandra Łukaszenki. Co ciekawe, został on sprzedany zaraz po godzinie od chwili opublikowania zdjęcia na Instagramie.

– Pomyślałem: dlaczego nie namalować czegoś odważnego? Ogólnie rzecz biorąc, bardzo interesujące jest rysowanie portretów osób starszych – zdradza Matijewska.

