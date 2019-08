Turystyczny raj zamienił się w piekło. Ewakuowano 4000 osób [VIDEO]

Turyści nie będą zachwyceni. Pożary na Wyspach Kanaryjskich zmusiły władze do ewakuowania 4000 osób. Strażacy mają problem z jego opanowaniem.

Pożary na Grand Canaria, największej wyspie archipelagu, wybuchły w sobotę w pobliżu miasta Tejeda. Aktualnie obejmują ponad 1700 hektarów.

W walce z pożarem uczestniczy ponad 700 strażaków i 200 żołnierzy. Wykorzystywane są śmigłowce i samoloty gaśnicze.

Opanowanie pożaru utrudnia silny wiatr, niska wilgotność powietrza i wysokie temperatury panujące na wyspie.

Reprezentujący lokalne władze Angel Victor Torres zapowiedział, że zwróci się o pomoc w walce z pożarami do rządu centralnego w Madrycie.

Close view of major fires on Gran Canaria, Canary Islands – currently ongoing, evacuations underway. August 18th. Report: Markos Yanez S. / Extreme Weather World 24 pic.twitter.com/bY53xakzAZ

In the middle of major wildfires on Gran Canaria, Canary Islands. The fires already affect about 1700 hectares, spreading into Pinar de Tamadba natural park. August 18th. Video: Antonio Roa / @MeteOrihuela pic.twitter.com/rLlJnPPxBj

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 19 sierpnia 2019