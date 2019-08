Brazylijska policja zastrzeliła uzbrojonego porywacza autobusu. Zakładnicy odbici. Broń okazała się plastikową zabawką

Uzbrojony mężczyzna, który opanował autobus z pasażerami i zatrzymał go na na moście w Rio de Janeiro około godziny 11 naszego czasu, został zneutralizowany przez policję.

Negocjacje się nie powiodły, a policji udało się zastrzelić agresora, który przetrzymywał w autobusie 31 zakładników około 14:30. Neutralizacji dokonał snajper.

Cała scena odegrała się na oczach milionów ludzi, ponieważ telewizja transmitowała wydarzenia na moście w Rio „na żywo”. Wcześniej porywacz wypuścił 4 kobiety i 2 mężczyzn.

Fim do sequestro do ônibus na Ponte Rio Niterói. Criminoso foi abatido por sniper do Bope. pic.twitter.com/KmU3Obm8MJ

— 🚨 Noticias do RJ 🚨 (@NoticiasdoRJ1) August 20, 2019