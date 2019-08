Co Marek Migalski myśli o Platformie Obywatelskiej? Tak kilka lat temu docisnął go Dobromir Sośnierz [VIDEO]

Marek Migalski wystartuje w zbliżających się wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej. Jej trzon stanowi partia Grzegorza Schetyny. Warto więc zwrócić uwagę na wypowiedź Migalskiego sprzed lat dotyczącą Platformy Obywatelskiej.

W programie „Młodzież kontra” wyemitowanym w 2011 r. gościem odcinka był Marek Migalski, ówczesny polityk Prawa i Sprawiedliwości. W studiu doszło do ciekawej wymiany zdań Migalskiego z Dobromirem Sośnierzem.

– Kilka lat temu, jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej, jako politolog, popełnił pan taki tekst w „Rzeczpospolitej” o wegetarianinie w rzeźni, pewnie pan kojarzy, z którego jasno wynika, że pan dał się nabrać jak zwykły wyborca na to, że Platforma Obywatelska jest partią wolnorynkową i liberalną. Nazwał pan tych talibów od prohibicji hazardowej, od cenzurowania internetu, od podnoszenia podatków, od rozszerzania przymusu szkolnego, rozdawania dopłat do kredytów, nazwał ich pan liberałami – mówił Sośnierz.

– Ja rzeczywiście wtedy mówiłem, że Platforma tak się brzydzi państwa, że byłoby to tak, jak gdyby wegetarianin został dyrektorem rzeźni. Ale to, ten atak na Platformę, który pan przed chwileczką przypuścił, to jest miód na moje serce, a to oznacza, że ja w dalszym ciągu w sercu jestem pisowcem i jak słyszę taki cudowny, wspaniały atak na Platformę Obywatelską, to w dalszym ciągu odczuwam radość – odparł Migalski.

Sośnierz dodał, że PiS i PO to formacje, które zasadniczo niczym się od siebie nie różnią i z jego punktu widzenia jest obojętne, które z tych ugrupowań sprawuje władzę. Podobnie rzecz ma się z PSL i SLD.

– A ja panu powiem czy się realnie różnią. Otóż Prawo i Sprawiedliwość jest o wiele bardziej liberalne w praktyce, bo to Prawo i Sprawiedliwość obniżało podatki, a Platforma, jak pan zauważył, podwyższa te podatki – wyjaśniał Migalski.

Dla przypomnienia warto dodać, że Marek Migalski rozpoczął swoją karierę polityczną w barwach Prawa i Sprawiedliwości, skąd odszedł do partii Polska Jest Najważniejsza, po czym współtworzył Polskę Razem. Teraz zdecydował się na start z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: YouTube.com