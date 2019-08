Doda zdradza swój wielki sekret! Ta KWOTA zwala z nóg

Teraz już wiemy ile kosztuje Doda. Popularna piosenkarka zdradziła, jak dużo życzy sobie za reklamę. Te sumy mogłyby niejednemu zjadaczowi chleba zawrócić w głowie.

Dorota „Doda” Rabczewska udzieliła wywiadu dla magazynu „Forbes”, tam zdradziła jak wygląda rynek reklamowy gwizd i powiedział ile sama bierze za reklamę danego produktu.

Pół miliona złotych za spot – tyle życzy sobie artystka jak zdradziła w wywiadzie. Co więcej Doda unika także reklam na Instagramie, które są popularne wśród celebrytek. W rozmowie dlaczego.

„Nie mogę co drugi dzień robić postów za hajs w koszulkach, bo jestem piosenkarką. To wbrew moim zasadom. To jest drobnica, ja po nią nie sięgam z szacunku choćby do samej siebie. Ostatnio miałam ofertę reklamową od bardzo znanej, wielkiej firmy.” – zdradza popularna piosenkarka.

„Chodziło o zareklamowanie w spocie internetowym w sposób dość kontrowersyjny produktu, o którym nie mogę nic powiedzieć poza tym, że pomysł był tak zabawny i rozbrajający, że podałam najniższą z możliwych kwot, żeby się nie przerazili. Okazała się dwa razy większa od tego, co zaproponowała inna bardzo znana twarz show-biznesu” – kończy Doda.

Jak widać Doda jednak bardziej widzie siebie jednak jako artystkę, a nie atrakcyjny reklamowy słup.

Źródło: Forbes.pl