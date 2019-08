Kompletne wariactwo. Spurek jako weganka chce zmusić Polaków by nie jedli mięsa. „Musimy sprawić, by mięso było droższe”

Europosłanka Wiosny Sylwia Spurek jako tolerancyjna lewaczka, uważa, że jak ona jest weganką to mają nimi być wszyscy! Ot tak ma być według byłej zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie ma według jej słów miejsca na różnorodność i tolerancję! „Musimy sprawić, by mięso było droższe” – grzmi Spurek.

„Musimy sprawić, by produkcja wyrobów odzwierzęcych była trudniejsza i droższa” – stwierdziła na Twitterze europosłanka Wiosny Sylwia Spurek, cytując autora książki „Jak stworzyć wegański świat” – taki oto wpis zamieściła przeciwniczka osób jedzących mięso.

Na samym tweecie widzimy jak Sylwia Spurek spotkała się z Tobiasem Leenaertem, autorem książki „Jak stworzyć wegański świat”. Polityk, która promowanie wegańskiego stylu życia traktuję jako swoją misję, tym razem poszła o krok dalej i wręcz wprost powiedziała, cytując wypowiedź z książki Leenaerta.

„Musimy doprowadzić do zmian instytucjonalnych, na przykład poprzez tworzenie nowych praw (…). Musimy sprawić, by produkcja wyrobów odzwierzęcych była trudniejsza i droższa” – stwierdziła za autorem książki Spurek.

„Musimy doprowadzić do zmian instytucjonalnych, na przykład poprzez tworzenie nowych praw (…). Musimy sprawić, by produkcja wyrobów odzwierzęcych była trudniejsza i droższa” // Z @TobiasLeenaert autorem „Jak stworzyć wegański świat” ✌🐖💪 pic.twitter.com/TiRwKYnEGl

Internauci nie zostawiają na europosłance z Wiosny suchej nitki. Według ten Pani jak ona nie je mięsa to tak mają robić wszyscy… taka lewacka tolerancja!

Macie państwo świadomość, że nie możecie zmuszać ludzi do diety wegetariańskiej? Czy ideologia tak was zaślepiła, że nie macie o tym pojęcia?

Jak to lewica. Piękne hasła https://t.co/fJq27lDgj7 . o wolności ma tylko na ustach. W rzeczywistości chce zakazywać i regulować, utrudniać, wprowadzać przepisy ograniczające swobodę także gospodarczą. Idźcie w cholerę!

Mega słabo to wyszło, sam nie jem mięsa i nabiału, ale nigdy nikogo siłę do weganizmu nie będę przekonywał, przy mnie można jeść mięso i nie mówię, że śmierdzi, że trupy itd. Robię to ze względów zdrowotnych i ekologicznych. Przez takie tt wychodzimy na sektę i oszołomów.

