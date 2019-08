Koniec traktatu INF. Stany Zjednoczone przetestowały pocisk manewrujący [VIDEO]

Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszy test zakazanych wcześniej traktatem INF pocisków manewrujących odpalanych z wyrzutni lądowych. Próba zakończyła się sukcesem.

Amerykański Departament Obrony ujawnił wczoraj, że pocisk manewrujący został wystrzelony w niedzielę o 2:30 czasu lokalnego z instalacji znajdujących się na wyspie San Nicolas u wybrzeży Kalifornii.

Testowany pocisk opuścił umieszczoną na lądzie wyrzutnię i trafił w cel znajdujący się ponad 500 kilometrów od niej.

Według USA dane zgromadzone podczas testu mają posłużyć do dalszego rozwoju rakiet pośredniego zasięgu.

Rzecznik Departamentu Obrony, podpułkownik Robert Carver, ujawnił, że do przeprowadzenia próby wykorzystano jedną z wersji pocisku Tomahawk.

To pierwszy tego typu test od momentu gdy 2 sierpnia Stany Zjednoczone formalnie wycofały się z Traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF Traety).

Na zamieszczonym przez Departamentu Obrony filmie widać, że do wystrzelenia pocisku manewrującego wykorzystano elementy wykorzystywanego od dawna przez amerykańską marynarkę wojenną systemu Mark 41 Vertical Launching System. Wyrzutnie tego typu są od standardem na okrętach amerykańskiej floty i służą między innymi do odpalania z nich pocisków manewrujących Tomahawk.

Takim samym systemem startowym dysponować będzie zlokalizowana w Redzikowie amerykańska baza będąca częścią tarczy antyrakietowej AEGIS Ashore. Jest ona budowana przez Amerykanów i NATO w ramach programu U.S. European Phased Adaptive Approach. Planowany termin oddania bazy do użytku to koniec 2020 roku.