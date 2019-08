LGBT atakuje legendę muzyki Disco Polo. „Mówią, że jestem pedofilem, a nawet faszystą i hitlerowcem”

Sławomir Świerzyński (58 l.) z Bayer Full to pierwszy polski „król Disco Polo”. Niektórzy uważają, że ostatnio zdetronizował go Zenek Martyniuk ale nikt Świerzyńskiemu nie może odebrać tego, że jest legendą tej muzyki. Muzyk dodał jakiś czas temu wpis na Facebooku przez który teraz ma kłopoty.

– LGBT to początek pedofilii, tak niestety uważam. Oni poszukują cały czas nowych wrażeń. Znam doskonale to środowisko, o czym już wcześniej mówiłem. Oni się wkurzają, że to nie jest prawda. Sorry… – napisał w swoich mediach Świerzyński.

Po rozmowie ze swoją córką uznał ponoć, że możliwe iż wyraził się za ostro ale nie zmienił zdania.

– Może był trochę za mocny… Nie chciałbym też wszystkich wrzucać do jednego worka. Po rozmowie z córką usunąłem wypowiedź z sieci, ale jej nie odwołuję. Wśród odbiorców mojego zespołu jest mnóstwo gejów. Są dla mnie taką samą publicznością jak wszyscy inni – powiedział gwiazdor redakcji Super Expressu.

Całe zamieszanie z wpisem sprawiło, że discopolowiec stał się ofiarą internetowej nienawiści.

– Zresztą trąbią teraz o mnie, że jestem pedofilem, a nawet faszystą i hitlerowcem. Tak cały czas gadają na mój temat i jakoś się nie obrażam – wyjawił lider Bayer Full.

Cała sytuacja raczej nie będzie miała wpływu na karierę Świerzyńskiego, trudno sądzić, że jego fani czy w ogóle fani muzyki disco polo w jakikolwiek sposób przejmują się opiniami mniejszości seksualnych w Polsce.

Źródło: Super Express