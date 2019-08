Miasto duchów jak żywe ukazało się na chińskim jeziorze. Na niebie pojawiło się też miasto w chmurach [VIDEO]

Na chińskim jeziorze Hongze w prowincji Jiangsu zaobserwowano tajemnicze widmo miasta z przeszłości. Czy zjawisko uda się wyjaśnić naukowo?

4 sierpnia 2019 roku mieszkańcy chińskiego miasta Huai’an z przerażeniem stwierdzili, że nad horyzontem jeziora pojawił się gigantyczny miraż starożytnego miasta duchów.

Świadkowie opowiadają, że widzieli skupiska starożytnych chińskich budynków, które miały około tuzina pięter, w tym ośmioboczne wieże, bramy, mury miejskie i budynki mieszkalne. Dachy miały zakrzywione krawędzie, jakich obecnie w Chinach się nie spotyka, a panorama nie dała się porównać z żadnym znanym miejscem w kraju.

Innym razem w chińskiej prowincji Guangdong zaobserwowano niezwykły widok: ogromne miasto z drapaczami chmur zawisło w chmurach. Niezwykłe obrazy na niebie trwały około pół godziny.

Najpopularniejsze wyjaśnienie tego fenomenu jest takie, że mamy do czynienia z mirażem, czyli złudzeniem optycznym. Niektórzy sądzą jednak, że może mieć to jakiś związek ze słynnym holograficznym projektem Blue Beam. Zdumiewające jest to, że w XXI wieku można mieć problemy z wytłumaczeniem tego typu zjawiska.

