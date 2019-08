Nietypowa obietnica Donalda Trumpa. Mówi, że na pewno tego nie zrobi

Donald Trump zaskoczył niedawno świat propozycją odkupienia Grenlandii. Nie spotkała się ona z ciepłym przyjęciem na wyspie ale teraz amerykański prezydent składa konkretną obietnicę.

Gdy informacje na temat pomysłu zakupu Grenlandii pojawiły się w mediach niektórzy sądzili, że to fake news. Byli w błędzie, bo okazało się, że ta koncepcja jest poważnie rozważana przez administrację obecnego prezydenta USA.

Donald Trump zamierza poruszyć te kwestię na planowanym na wrzesień spotkaniu z duńską szefową rządu Mette Frederiksen oraz z premierem Grenlandii Kimem Kielsenem.

Zanim dojdzie do spotkania znany z zamiłowania do mediów społecznościowych amerykański przywódca złożył mieszkańcom Grenlandii nietypową obietnicę. Ogłosił, że na pewno nie zbuduje na wyspie kolejnego Trump Tower.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019