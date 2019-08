Nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy od osób starszych! „Na amerykańskiego żołnierza”

Osoba podająca się za amerykańskiego żołnierza wyłudziła od starszej kobiety 26 tysięcy złotych. To kolejny po oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta” sposób oszukiwania seniorów. Oszust poznał ofiarę w internecie. Pisali do siebie przez jakiś czas, zanim doszło do wyłudzenia.

Seniorka to mieszkanka powiatu legnickiego. Rzekomy amerykański żołnierz informował kobietę w mailach, że pełni misję w Syrii.

Zaufanie ofiary zdobywał powoli – opowiadał jej o swojej wymyślonej rodzinie, planach przeprowadzki do Polski.

Pewnego dnia , że wysłał do starszej pani paczkę z jego osobistymi rzeczami, dokumentami i pieniędzmi. Poprosił ją aby odebrał paczkę od kuriera i przechowała do czasu, kiedy on sam będzie mógł się po nią zgłosić.

W krótkim odstępie czasu od tej wiadomości, seniorka dostał maila od fałszywej firmy kurierskiej z informacją, że paczka została zatrzymana w Turcji i trzeba zapłacić pieniądze, żeby mogła być przesłana do Polski.

„Żołnierz” oczywiście naciskał na kobietę aby zapłaciła. Przecież jej odda.

Ofiara zdecydowała się pożyczyć „Amerykaninowi” pieniądze, uiszczając opłatę w dwóch rata po 13 tysięcy złotych. Zanim zorientowała się, że została oszukana „żołnierz” wyłudził od niej jeszcze 10 tysięcy.

Oszust jest obecnie poszukiwany przez polskie organa ścigania.

Źródło: Gazeta Wrocławska