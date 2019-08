Papież Franciszek opłakuje lodowiec na Islandii. Współczuje narodowi, który chwali się eliminacją zespołu Downa poprzez aborcję

Islandia zorganizowała symboliczny pogrzeb lodowca Okjökull. Do kondolencji dołączył nawet papież Franciszek, który wsparł islandzkie władze w walce ze zmianami klimatycznymi. Nie wspomniał jednak i nie potępił szalejącej na wyspie aborcji.

Lodowiec znany również jako „Ok” pod koniec XIX wieku zajmował powierzchnię 6,2 mil kwadratowych. W 2014 roku zajmował już ledwie 0,3 mili, a naukowcy stwierdzili, że już nie się porusza i ogłosili jego śmierć.

Teraz Islandia zorganizowała symboliczny pogrzeb lodowca. W uroczystości udział wzięli m.in. premier Islandii Katrin Jakobsdottir, minister środowiska Gudmundur Ingi Gudbrandsson i była prezydent Irlandii Mary Robinson.

Do wymarłego lodowca nawiązał nawet papież Franiszek, który w wywiadzie dla włoskiej „La Stampy” ubolewał nad taką koleją losu. – Pewnego dnia przeczytałem o ogromnym lodowcu na Islandii, który prawie całkowicie się stopił. Słusznie postawiono mu upamiętniający pomnik – powiedział papież i dodał, że konkretnie ta sytuacja skłoniła go do nawiązania do zmian klimatycznych w czwartym rozdziale encykliki Laudato si’.

Na Islandii znikają jednak nie tylko lodowce, ale również dzieci z zespołem Downa. W praktyce wygląda to tak, że na dzieciach, u których w trakcie ciąży wykryto chorobę, dokonuje się aborcji.

W 2009 roku oficjalnie na Islandii urodziła się tylko trójka dzieci z zespołem Downa. W 2017 roku podano do wiadomości publicznej, że od pięciu lat na wyspie nie urodziło się żadne dziecko z trisomią.

– Nie postrzegamy aborcji jako morderstwa. Patrzymy na to na rzecz, którą po prostu zakończyliśmy – powiedziała Helga Sol Olafsdottir, dyrektor jednego ze szpitali. – W zasadzie wyeliminowaliśmy zespół Downa z naszego społeczeństwa. Na Islandii praktycznie nigdzie nie ma dziecka z zespołem Downa – cieszył się Kari Stefansson, islandzki genetyk.

Źródło: lifesitenews.com/nczas.com