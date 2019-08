Wyborów jeszcze nie było, a Prawo i Sprawiedliwość już dokładnie wie, ile zdobędzie mandatów. „To są analizy…”

Walka pomiędzy paraopozycją, a Prawem i Sprawiedliwością trwa. Obie strony prześcigają się w ogłaszaniu coraz bardziej populistycznych pomysłów. Jednak jest jedna rzecz, w której PiS wyprzedził wszystkich – obóz rządzący już teraz wie ile zdobędzie mandatów do Senatu.

Justyna Dobrosz-Oracz z „Gazety Wyborczej” przeprowadziła na senackim korytarzu mini-wywiad z senatorem PiS-u Janem Marią Jackowskim.

„Spotkał się dziennikarz „Gazety Wyborczej” i senator PiS…” – to brzmi jak początek dowcipu, ale to co można wyłapać z ich rozmowy już wcale nie jest zabawne.

Okazuje się bowiem, że Prawo i Sprawiedliwość w jednej rzeczy prześcignęło wszystkich swoich przeciwników, zarówno populistów z KO/PO, koalicję neokomunistów z post komunistami jak i merytoryczną opozycję w postaci np. Konfederacji.

PiS już teraz wie, ilu będzie miał senatorów w przyszłej kadencji: „Z naszych analiz wynika, że będziemy mieli 57 mandatów”. Może to tylko ślepa wiara we własną siłę, charakteryzująca partię rządzą, ale mimo wszystko lepiej mieć oko na nadchodzące wybory i patrzeć władzy na ręce.

Źródło: wyborcza.pl