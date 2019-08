Czy palestyńska organizacja LGTB i jej „warsztaty” na Zachodnim Brzegu Jordanu to „piąta kolumna” Izraela

Fundacja al-Qaws, która zajmuje się „prawami” palestyńskich gejów, biseksualistów, lesbijek i osób transpłciowych zorganizowała na początku sierpnia obóz dla „młodych mężczyzn i kobiet w wieku od 18 do 24 lat o różnych orientacjach seksualnych” w celu omówienia „różnych aspektów ich seksualności i ich relacji ze społeczeństwem”.

Palestyńska policja w odpowiedzi oświadczyła, że zamierza zaskarżyć organizatorów tego wydarzenia” i stwierdziła, że wstrzyma działania Al-Qaws, które „naruszają ideały i wartości społeczeństwa palestyńskiego”.

Indagowany w tej sprawie rzecznik policji wyjaśnił, że obóz LGTB był zorganizowany przez fundację niezgodnie z prawem. Al-Qaws z kolei potępiło „nagonkę, zastraszanie i groźby aresztowań, niezależnie od tego, czy pochodzą one od policji, czy od członków społeczeństwa”.

Poskarżono się też na hejt w sieciach społecznościowych na zorganizowane w Nablusie „wydarzenie kulturalne”. Prowokuje to oskarżenia Autonomii o modną dziś homofobię, a beneficjentem takich oskarżeń jest… Izrael.

Targeting LGBTQ organization, PA police calls to halt West Bank community event: West Bank police statement, which sparked wave of violent incitement on social media, specifically went after Nablus 'queer camp' held by al-Qaws Organization https://t.co/avHvtWJJmG Haaretz pic.twitter.com/NikMRFjbEs

