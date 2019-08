Elon Musk chce zbombardować Marsa! Ma to doprowadzić do zmian klimatycznych na Czerwonej Planecie

Elon Musk coraz śmielej mówi o kolonizowaniu Marsa. Chce doprowadzić do zmian klimatycznych na Czerwonej Planecie, dzięki czemu warunki do zamieszkania miałby być bardziej przyjazne dla człowieka.

W tym celu Musk pragnie wystrzelić głowice jądrowe w kierunku biegunów Marsa. Według naukowców taki zabieg pozwoliłby dostarczyć planecie dodatkowego ciepła i jednocześnie uniknąć skażenia.

Ingerencja w warunki naturalne miałaby uwolnić dwutlenek węgla i metan, które są ukryte pod powierzchnią planety. Doprowadziłoby to do ocieplenia na ogromną skalę.

O swoim pomyśle Musk wypowiadał się już w 2015 roku. Obecnie twierdzi, że coraz więcej danych naukowych przemawia na korzyść jego pomysłu. Ruszył już z kampanią marketingową, a jednym z ich elementów będzie wyprodukowanie koszulek z napisem „Nuke Mars” (zbombardować Marsa). Przychody uzyskane z tego tytułu mają wesprzeć budżet projektu.

Nuke Mars refers to a continuous stream of very low fallout nuclear fusion explosions above the atmosphere to create artificial suns. Much like our sun, this would not cause Mars to become radioactive.

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2019