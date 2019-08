Grzegorza Schetyny nie lubią nawet wyborcy KO/PO. Większość chce jego odejścia

Grzegorz Schetyna to osoba odpowiedzialna za koalicję środowisk platformerskich i okołoplatformerskich z aborterami i sympatykami ekologicznych teorii spiskowych. Pod jego rządami ani KO ani PO nie cieszą się zbytnim zaufaniem Polaków. To przez niego konserwatywne skrzydło PO odeszło w niebyt. Te działania najwidoczniej nie podobają się wyborcom KO/PO, którzy chcą odejścia Schetyny.

Instytut Badań Pollster na zlecenie gazety „Super Express” zapytał Polaków, czy lider PO powinien zrezygnować z bycia twarzą Koalicji Obywatelskiej.

„Aż 58 proc. przebadanych uważa, że Schetyna się nie nadaje” – pisze w środę dziennik. Trudno jednak oczekiwać zmiany bo „W trakcie gry nie zmienia się kapitana, skupiamy się na wyborach” – przytacza gazeta wypowiedź Borysa Budki z Platformy.

Według sondażu, zaledwie 13 proc. badanych chciałoby, żeby Schetyna pozostał w swojej roli. 29 proc. z kolei nie ma zdania na ten temat.

„Lidera ocenia się po wyniku wyborczym. To on będzie sondażem” – cytuje „SE” jednego z polityków opozycji, który pragnie zachować anonimowość. „A jeśli znów, tak jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Schetyna odniesie klęskę, jaka będzie przyszłość Koalicji Obywatelskiej? Eksperci są sceptyczni” – czytamy w artykule.

Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie czy Grzegorz Schetyna da się wygryźć z fotela prezesa – przez całą swoją kadencję pokazał, że potrafi tylko jedno, za to jest w tym ekspertem – świetnie radzi sobie w walce o władzę nad opozycją.

Źródło: PAP, „Super Express”, Nczas.com